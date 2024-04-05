Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 4 апреля

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В ночь с 3 на 4 апреля мск в Торонто (Канада) стартовал Турнир претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира первого игрового дня завершены. Матчи завершились ничейными результатами.

Результаты игрового дня 4 апреля

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) 1/2:1/2

Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 1/2:1/2

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) 1/2:1/2

Гукеш Доммараджу (Индия) – Видит Гуджрати (Индия) 1/2:1/2

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

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