Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 4 апреля

В ночь с 3 на 4 апреля мск в Торонто (Канада) стартовал Турнир претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира первого игрового дня завершены. Матчи завершились ничейными результатами.
Результаты игрового дня 4 апреля
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) 1/2:1/2
Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 1/2:1/2
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) 1/2:1/2
Гукеш Доммараджу (Индия) – Видит Гуджрати (Индия) 1/2:1/2
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.
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Драма в финале матча за титул: Непомнящий в ужасе роняет фигуры: