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Как вы оцените итоги первой партии на турнире претендентов для Яна Непомнящего?

Как вы оцените итоги первой партии на турнире претендентов для Яна Непомнящего?
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл первую партию на Турнире претендентов – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

На старте соревнований прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий встречался с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым, который попал на турнир претендентов из-за отказа норвежца Магнуса Карлсена. Непомнящий начал турнир с чёрных фигур, в первой партии, которая продлилась 34 хода, шахматисты разошлись миром и получили по 0,5 очка.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцените итоги первой партии на турнире претендентов для Яна Непомнящего?»

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель получит право сразиться с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

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