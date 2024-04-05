Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 4 апреля

В ночь с 3 на 4 апреля мск в Торонто (Канада) прошли матчи первого тура Турнира претенденток — 2024. Три партии из четырёх у женщин завершились вничью.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира. 1-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2

Лэй Тинцзе (Китай) — Тань Чжунъи (Китай) – 0:1

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Хампи Конеру (Индия) — 1/2:1/2

Турнир претенденток — 2024 продлится с 3 по 22 апреля. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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