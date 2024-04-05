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Турнир претенденток — 2024: расписание дня 5 апреля

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, пройдёт второй раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

  • Екатерина Лагно (Россия) — Хампи Конеру (Индия).
  • Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай).
  • Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина).

Все игры начнутся 5 апреля в 21:30 мск.

Турнир продолжится до 23 апреля, а победительница получит призовой фонд в € 500 тыс.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

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