Турнир претенденток — 2024: расписание дня 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, пройдёт второй раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Екатерина Лагно (Россия) — Хампи Конеру (Индия).

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай).

Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина).

Все игры начнутся 5 апреля в 21:30 мск.

Турнир продолжится до 23 апреля, а победительница получит призовой фонд в € 500 тыс.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.