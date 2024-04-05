Ян Непомнящий — Алиреза Фируджа: когда начало матча турнира претендентов, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, продолжатся игры Турнира претендентов — 2024. Во втором туре между собой сразятся Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фируджа (Франция). Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада).

Непомнящий стал участником турнира претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Его оппонент отобрался по показателю лучшего рейтинга на январь 2024 года.

Матч начнётся 5 апреля в 21:30 мск. Параллельно сыграют ещё три пары гроссмейстеров.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 2-го тура.

Хикару Накамура (Япония) — Видит Гуджрати (Индия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Фабиано Каруана (США) — Ниджат Басов (Азербайджан)

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд составляет € 500 тыс.