Жабраилов — о напутствии Садулаева: он мне искренне пожелал удачи

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпион России — 2023 по вольной борьбе Алихан Жабраилов рассказал про напутствие на лицензионный турнир от двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. Жабраилов заменил Садулаева из-за отказа последнему принимать участие в соревнованиях. Ранее такой запрет наложил МОК.

«Готов ли я на 100%? Неплохо, я доволен.

Неприятно, что такое отношение к нам. Но, с другой стороны, есть возможность побороться и взять лицензию. Абдулрашид мне искренне пожелал удачи. Сказал, что будем молиться», — приводит слова Жабраилова журналист Вячеслав Абдусаламов.

Европейский квалификационный турнир на ОИ-2024 проходит в Баку (Азербайджан) с 5 по 7 апреля. Соревнования начались со схваток борцов греко-римского стиля.