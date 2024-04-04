На квалификационный турнир приедут Найфонов и Семёнов. Но не будет главной звезды…

Российские борцы начинают главный турнир перед Олимпиадой. Решают, кто же поедет в Париж!

Вот и пришёл один из самых ожидаемых и волнительных моментов для поклонников борьбы. Старт европейской квалификации на Игры в Париже.

Шутки кончились. Особенно для спортсменов сборной России, которым на турнире в Азербайджане нужно завоёвывать заветные лицензии.

«Кто не завоюет путёвку, тот назад пойдёт пешком»

Итак, в Баку с 5 по 7 апреля сильнейшие борцы Старого света разыграют 36 путёвок в вольной, греко-римской и женской борьбе. Это предпоследняя возможность отобраться на Игры. Лицензии, если что, неименные.

Олимпийская квалификация. Баку, Азербайджан.

Расписание соревнований



5 апреля, пятница. Греко-римская борьба

12:30 – предварительные схватки

19:30 – схватки за лицензии.



6 апреля, суббота. Женская борьба

12:30 – предварительные схватки

19:30 – схватки за лицензии.



7 апреля, воскресенье. Вольная борьба

12:30 – предварительные схватки

19:30 – схватки за лицензии.

Россияне в Азербайджане выступят в нейтральном статусе, однако за белым флагом кроется мощнейший состав. Команда планирует добыть 14 путёвок на Игры: по шесть в женской борьбе и классике, а также ещё две — у вольников.

Настрой максимально серьёзный, давление колоссальное.

«Кто не завоюет путёвку, тот из Баку назад пойдёт пешком. А зачем ещё тогда туда ехать – насладиться гостеприимством наших азербайджанских братьев? Для этого можно найти и другой повод. А в Баку надо ехать только для того, чтобы побеждать», – сказал как отрезал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Русского танка не будет?

Больше всего российские болельщики, пожалуй, ждут выхода на ковёр титулованных борцов вольного стиля, особенно тех, кого не пустили на чемпионат Европы в Румынию. Европейское первенство должно было стать важным этапом подготовки для Абдулрашида Садулаева и Артура Найфонова, но визовые неурядицы не позволили им выступить в Бухаресте.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Вообще, решение вопроса с лицензией в весе до 97 кг казалось пустяковым вопросом. Здесь на протяжении многих лет царствует Садулаев. Однако этот цикл олимпийский чемпион запомнит надолго. Травма в полуфинале ЧМ-2023 и отказ от дальнейшей борьбы заставили всех содрогнуться. Но уже на Кубке памяти Ивана Ярыгина в январе 2024-го Садулаев был в строю. Он катком прошёлся по соперникам, будто и не было никакой операции.

Так же могло быть и на ЧЕ в Румынии, но из аэропорта Бухареста Абдулрашиду пришлось возвращаться домой.

Уже четвёртого апреля стало известно, что Абдулрашид не выступит и в Баку. Дорогу туда за считанные дни до старта закрыл Международный олимпийский комитет.

«МОК после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», — сказал Мамиашвили пресс-службе ФСБР.

В отсутствии Садулаева вопрос с получением лицензии в этом весе обостряется. Проблемы Жабраилову может создать Владислав Байцаев. Экс-россиянин, а ныне венгр стал бронзовым призёром ЧЕ-2024 в Румынии.

«Я больше остальных хочу поехать на Олимпиаду»

По-спортивному злым на турнир едет и Артур Найфонов. Прошлый сезон для осетинского борца сложился не лучшим образом. Следствием этого стал пропуск чемпионата мира в Белграде, на котором россияне остались без лицензии в весе до 86 кг. Сейчас Артуру доверено исправить ситуацию.

В том, что Найфонов прямо сейчас сильнейший борец в стране в этом олимпийском весе, сомневаться не приходится. Он уже выиграл Гран-при Ивана Ярыгина в январе и почти наверняка надел бы на шею золото европейского чемпионата. Но судьба избрала для него особый путь.

Турнир в Баку для Артура станет едва ли не самым главным за последние четыре года. Ведь он так хочет поехать на Игры во Францию…

«Думаю, что на чуточку, но лучше их всех. Я больше остальных хочу поехать на Олимпиаду в Париж», – говорил спортсмен о соперниках на ОИ-2024.

Однако у Найфонова много реальных конкурентов в Баку. Главным раздражителем вполне может стать греческий вольник Даурен Куруглиев, выигравший золото чемпионата Европы в феврале. Нужно держать ухо востро и помнить о турецком борце Османе Гочене. Бронза ЧЕ-2024 и успешный опыт квалификации на Игры в Токио – со счетов его не списать.

Семёнов – лидер сборной классиков

Если у вольников уже есть лицензии и есть лидеры, которые могут оформить недостающие путёвки в Париж, то у представителей греко-римской борьбы всё сложнее. В памяти провальный ЧМ-2023 в Сербии: ни одной лицензии тогда подопечные Гоги Когуашвили с братской земли не увезли.

Нотку оптимизма добавило выступление команды на ЧЕ-2024. Больше всех порадовал Сергей Семёнов, который завоевал золото в весе до 130 кг. Но и ему нужно быть внимательным. В Баку ему будут противостоять азербайджанец Бека Канделаки и эстонский ветеран, призёр Лондона-2012 Хейки Наби.

Внимательно следим и за Русланом Бичуриным (до 67 кг) и Магомедом Муртазалиевым (до 97 кг). Оба завоевали серебряные медали в Бухаресте. А ещё – за Адлетом Тюлюбаевым (до 77 кг) и Анваром Аллахьяровым (до 60 кг).

В женской борьбе девушкам предстоит изрядно постараться, чтобы добыть олимпийские путёвки. Это будет непросто. Но иначе – пешком в Москву. Кажется, это достаточная мотивация, чтобы приложить все силы.