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Екатерина Лагно — Хампи Конеру: когда начало матча турнира претенденток, где смотреть

Екатерина Лагно — Хампи Конеру: когда начало матча турнира претенденток, где смотреть
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Сегодня, 5 апреля, продолжатся игры Турнира претенденток — 2024. Во 2-м туре российская шахматистка Екатерина Лагно сразится с представительницей Индии Хампи Конеру. Встреча пройдёт в «Зе Грейт Холле» в Торонто (Канада). Матч начнётся в 21:30 мск.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 2-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Конеру Хампи
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Конеру Хампи

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием других матчей дня 2-го тура.

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
Нургюл Салимова (Болгария) — Лэй Тинцзе (Китай).
Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина).

Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд составляет € 500 тыс.

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