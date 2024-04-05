Исполком Союза конькобежцев России решит вопрос о переходе Семируннего в Польшу в апреле

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что вопрос о переходе 21-летнего российского конькобежца Владимира Семируннего в сборную Польши будет рассмотрен на заседании исполкома организации в конце апреля.

«В связи с обращением польской федерации мы рассмотрим вопрос по делу Семируннего на заседании исполкома. Оно пройдёт в конце апреля», — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Семирунний решил выступать на международных соревнованиях за Польшу. На данный момент переход спортсмена не согласован.

Семирунний является чемпионом России по конькобежному спорту 2022 года на дистанции 1000 м и серебряным призёром национального первенства 2023 года в классическом многоборье.