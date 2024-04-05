Садулаев: надеюсь, что третья Олимпиада для меня ещё не потеряна

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев прокомментировал недопуск на олимпийский квалификационный турнир, который проходит в Баку с 5 по 7 апреля.

«По горячим следам и без меня многое было сказано в прессе по этому поводу, и со всем я согласен. Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался ещё в прошлом году, и тогда я не попал в чёрный список и смог выступить на чемпионате мира. Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось. Как будто решили устроить охоту за мной, причём не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях. Сначала не впустили в Румынию на чемпионат Европы, а теперь, когда я прошёл подготовку и уже готовился к вылету на турнир, вдруг сообщают, что мне туда нельзя.

Мне часто говорят, что я бы мог переписать многие рекорды в вольной борьбе, если бы не пандемия, не отстранение нашей сборной от международных стартов и, наконец, эта история с моим недопуском к олимпийской квалификации. Но я об этом особо не задумываюсь, мне просто хочется бороться, побеждать и радовать болельщиков. А сетовать на судьбу, на недополученные титулы не в моих правилах. Надо довольствоваться тем, что есть, а мне было дано столько, что дай бог каждому. В то же время я не собираюсь опускать руки, ещё поборюсь и не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня ещё не потеряна. В Баку меня заменит Алихан Жабраилов. Я с ним поговорил перед отъездом и пожелал ему, как и Артуру Найфонову, удачи на турнире. Уверен, они справятся.

И ещё об одном должен сказать. В эти дни я как никогда ощущаю поддержку любителей борьбы, причём не только российских. Пишут в соцсетях, высказываются в личном общении. Поверьте, друзья, это дорогого стоит, это мотивирует и вдохновляет, и всем вам я хотел бы выразить большую благодарность за добрые слова и участие», — приводит слова спортсмена Wrestdag.ru.