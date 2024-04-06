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Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру во второй партии Турнира претенденток — 2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии во 2-м туре на Турнире претенденток – 2024, который проводится в канадском Торонто. Лагно играла белыми фигурами, партия завершилась вничью на 38-м ходу.

Ранее свою первую партию на турнире Лагно сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Хампи Конеру (Индия), Лэй Тинцзе (Китай) и Тань Чжунъи (Китай). Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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