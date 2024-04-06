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Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру во второй партии Турнира претенденток — 2024

Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру во второй партии Турнира претенденток — 2024
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии во 2-м туре на Турнире претенденток – 2024, который проводится в канадском Торонто. Лагно играла белыми фигурами, партия завершилась вничью на 38-м ходу.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 2-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Конеру Хампи
05 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1/2:1/2
Конеру Хампи

Ранее свою первую партию на турнире Лагно сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Хампи Конеру (Индия), Лэй Тинцзе (Китай) и Тань Чжунъи (Китай). Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

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