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Четыре россиянки вышли в полуфинал олимпийского квалификационного турнира по борьбе

Четыре россиянки вышли в полуфинал олимпийского квалификационного турнира по борьбе
Ханум Велиева.
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Россиянки Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева вышли в 1/2 финала европейского квалификационного турнира по женской борьбе в Баку (Азербайджан). Сегодня, 6 апреля, в 17:00 мск начнутся матчи за олимпийские лицензии.

Расписание поединков российских спортсменок в 1/2 финала

До 50 кг: Надежда Соколова — Анастасия Блайвас (Германия).

До 53 кг: Наталья Малышева — Мария Преворалаки (Германия).

До 62 кг: Алина Касабиева — Мариана Есану (Молдавия).

До 68 кг: Ханум Велиева — Манола Скобельска (Украина).

Европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит с 5 по 7 апреля. Победители полуфинальных поединков получат путёвки на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).

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