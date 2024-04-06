Четыре россиянки вышли в полуфинал олимпийского квалификационного турнира по борьбе

Россиянки Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева вышли в 1/2 финала европейского квалификационного турнира по женской борьбе в Баку (Азербайджан). Сегодня, 6 апреля, в 17:00 мск начнутся матчи за олимпийские лицензии.

Расписание поединков российских спортсменок в 1/2 финала

До 50 кг: Надежда Соколова — Анастасия Блайвас (Германия).

До 53 кг: Наталья Малышева — Мария Преворалаки (Германия).

До 62 кг: Алина Касабиева — Мариана Есану (Молдавия).

До 68 кг: Ханум Велиева — Манола Скобельска (Украина).

Европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит с 5 по 7 апреля. Победители полуфинальных поединков получат путёвки на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).