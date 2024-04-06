Глава ФСБР Мамиашвили: Садулаев является гордостью российского спорта, патриотом России

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Абдулрашид Садулаев является гордостью российского спорта.

«Чтобы принимать решение по участию в Олимпийских играх, надо сначала завоевать право там участвовать по спортивному принципу, чем российские борцы сегодня и занимаются на лицензионном турнире.

Я хочу подчеркнуть, на сегодняшний момент речь идёт не об участии в Олимпиаде, а о завоевании права там участвовать. И российские борцы по спортивному принципу допущены к отбору, и по спортивному принципу соревнуются за право войти в число участников главного спортивного события четырёхлетия, а уже после этого мы примем решение, стоит ли участвовать в Играх на тех критериях, которые будут предлагаться Международным олимпийским комитетом. Мы не будем вступать в перепалку со многими уважаемыми специалистами, военными корреспондентами и прочими гражданами с патриотической позицией, а лишь подчеркнём, что каждый из нас делает своё дело, стремится к победе, но в своей отрасли.

А Абдулрашид Садулаев является гордостью российского спорта, патриотом России, спортсменом, который не один раз поднимал российский флаг на всевозможных спортивных аренах под гимн Российской Федерации, и к этому нет вопросов и быть не может», — приводит слова президента ФСБР официальный сайт организации.

Ранее стало известно, что Садулаев был не допущен на турнир из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Из-за пропуска соревнований в Баку Садулаев не сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).