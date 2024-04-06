«Ростов-Дон» стал первым финалистом Кубка России по гандболу среди женщин

Завершился первый матч «Финала четырёх» женского Кубка России — 2023/2024 по гандболу. «Ростов-Дон» на домашней площадке взял верх над тольяттинской «Ладой» со счётом 25:22 и вышел в финал.

Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя команды «Ростов-Дон» Дарья Стаценко, забросившая восемь мячей. В составе тольяттинской команды левая полусредняя Елизавета Малашенко эабила семь голов.

Во втором полуфинале сыграют московский ЦСКА и «Динамо-Синара» из Волгограда. Финал состоится уже в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 17:00 мск.

Кубок России-2023/2024. Женщины. «Финал четырёх».

1/2 финала.

«Ростов-Дон» — «Лада»— 25:22 (12:13) (Стаценко — 8, Зеленкова — 5; Малашенко — 7, И.Никитина — 5).