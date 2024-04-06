ЖГК ЦСКА вышел в финал Кубка России — 2024, где сыграет против «Ростова-Дона»

Сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону женская гандбольная команда ЦСКА в рамках полуфинальной встречи «Финала четырёх» победила «Динамо-Синара» из Волгограда со счётом 33:23 и вышла в финал Кубка России — 2024

Счет полуфинальной встречи открыла Юлия Баева, а затем отличилась спасением Полина Каплина. В стане «Динамо-Синары» активно проявляла себя Варвара Семина, заработав для команды результативный семиметровый. Точку в первом тайме поставила Юлия Гаряева, забив в пустые ворота соперниц с другой половины площадки (18:12). Во второй половине гандболистки команды из Волгорграда выдали рывок 0:3, однако ЦСКА сразу вернулся в разницу +5.

Напомним, что следующий матч гандболистки ЦСКА проведут 7 апреля в 17:00 против «Ростов-Дона» за Кубок России 2024.