Гандболистки ЦСКА вышли в третий финал Кубка России подряд

Женская гандбольная команда ЦСКА третий раз подряд вышла в финал Кубка России, где завтра, 7 апреля, поборется за титул с командой «Ростов-Дон».

Напомним, в 2022 году московский ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в финале женского Кубка России по гандболу, который прошёл в Краснодаре, со счётом 25:22 в пользу столичной команды. А в 2023 году на выезде гандболистки ЦСКА обыграли тольяттинскую «Ладу» со счётом 31:27 в пользу московской команды, тем самым став двукратными победительницами турнира.

Сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону женская гандбольная команда ЦСКА в рамках полуфинальной встречи «Финала четырёх» победила «Динамо-Синару» из Волгограда со счётом 33:23 и вышла в финал Кубка России — 2024.

Завтра в 17:00 гандболистки ЦСКА начнут матч за титул Кубка России — 2024 с командой из Ростова-на-Дону, как и в 2022 году.