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Лагно сыграла вничью с Музычук в третьем туре Турнира претенденток – 2024

Лагно сыграла вничью с Музычук в третьем туре Турнира претенденток – 2024
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в третьем туре Турнира претенденток – 2024.

Монреаль. 2-й круг
07 августа 2013, среда. 20:00 МСК
Фабио Фоньини
16
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		1 6
         
Эрнест Гулбис
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис

Отметим, для россиянки это третья ничья подряд на турнире. Ранее она сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной, а после этого также поделила очки в игре против представительницы Индии Конеру Хампи.

В четвёртом туре Лагно встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

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