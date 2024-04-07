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Лагно сыграла вничью с Музычук в третьем туре Турнира претенденток – 2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в третьем туре Турнира претенденток – 2024.

Отметим, для россиянки это третья ничья подряд на турнире. Ранее она сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной, а после этого также поделила очки в игре против представительницы Индии Конеру Хампи.

В четвёртом туре Лагно встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

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