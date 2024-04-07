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Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 6 апреля

Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 6 апреля
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В ночь с 6 на 7 апреля мск в Торонто (Канада) проходили третьи партии Турнира претендентов — 2024. Все четыре встречи мужского турнира третьего игрового дня завершены. Три матча завершились ничейными результатами, включая партию Яна Непомнящего. Единственная победа на счету Прагнанандхи, который переиграл соотечественника Гуджрати.

Результаты игрового дня 6 апреля

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) 1/2:1/2

Алиреза Фируджа (Франция) – Фабиано Каруана (США) 1/2:1/2

Гукеш Доммараджу (Индия) – Ян Непомнящий (Россия) 1/2:1/2

Видит Гуджрати (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 0:1

После трёх туров российский гроссмейстер Непомнящий набрал 2 очка и делит первое место с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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