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О'Салливан прокомментировал победу над Уилсоном в полуфинале Tour Championship — 2024

О'Салливан прокомментировал победу над Уилсоном в полуфинале Tour Championship — 2024
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал выход в финал рейтингового турнира Tour Championship – 2024, который проходит в Манчестере. Общий призовой фонд соревнований составил £ 500 тыс. (победитель получит £ 150 тыс.).

«Было нелегко. Возможно, две недели назад я бы мысленно сдался, потому что у меня не было сил. Но я просто говорил себе: «Продолжай идти, продолжай бороться и сосредоточься на положительных моментах, которые могут быть не за горами», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

В полуфинальном матче О'Салливан со счётом 10:7 обыграл Гэри Уилсона. Действующим обладателем титула чемпиона Tour Championship является Шон Мёрфи. В финале 2023 года он со счётом 10:7 обыграл Кайрена Уилсона.

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