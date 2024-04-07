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Марк Уильямс обыграл Ронни О'Салливана в финале Tour Championship — 2024 по снукеру

Марк Уильямс обыграл Ронни О'Салливана в финале Tour Championship — 2024 по снукеру
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Сегодня, 7 апреля, завершился финальный поединок рейтингового турнира по снукеру Tour Championship — 2024, где сразились Марк Уильямс и Ронни О'Салливан. В матче до 10 выигранных фреймов со счётом 10:5 победу одержал Уильямс.

Напомним, действующим обладателем титула чемпиона Tour Championship является Шон Мёрфи. В финале 2023 года он со счётом 10:7 обыграл Кайрена Уилсона.

Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет £ 500 тыс. (победитель получит £ 150 тыс.).

Напомним, О'Салливан уже два года подряд удерживает первое место мирового рейтинга снукеристов и поэтому начал борьбу в турнире с четвертьфинала. Уильямс располагается на восьмой строчке этого же рейтинга. Для того чтобы выйти в финал, он обыграл третьего в мировом рейтинге Марка Аллена.

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