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Лагно в четвёртый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток — 2024

Лагно в четвёртый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток — 2024
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток – 2024.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 4-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Тань Чжунъи
07 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1/2:1/2
Тань Чжунъи

Отметим, для россиянки это четвёртая ничья подряд на турнире. Ранее он сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной, представительницей Индии Конеру Хампи и украинкой Анной Музычук.

В пятом туре Лагно встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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