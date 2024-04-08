Всадница Ольга Слащёва сменила спортивное гражданство с российского на бельгийское

Российская всадница Ольга Слащёва сменила спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта (FEI). Спортсменка будет представлять на международных соревнованиях Бельгию.

Слащёва не выступала на турнирах на территории России с 2016 года. До марта 2022 года всадница участвовала в соревнованиях в Бельгии и Франции. В 2022 году российские спортсмены были отстранены от турниров под эгидой FEI. Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в конце прошлого месяца исключило Слащёву из состава зарегистрированных спортсменов организации после решения всадницы о смене спортивного гражданства.

Напомним, в ноябре 2023 года FEI объявила, что допустит российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, однако в феврале текущего года в организации заявили, что не получали заявок от россиян на нейтральный статус.