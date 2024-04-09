ФГР утвердила календарь мужского чемпионата для команд, борющихся за 9-12 места

Федерация гандбола России огласила сроки проведения матчей финального этапа мужской Суперлиги в играх за 9-12 места.

Финальный этап. Игры за 9-12 места

16 апреля

СГАУ-Саратов — Каустик

Акбузат — Скиф

21 апреля

Скиф — СГАУ-Саратов

22 апреля

Каустик — Акбузат

28 апреля

Акбузат — СГАУ-Саратов

29 апреля

Скиф — Каустик

4 мая

СГАУ-Саратов — Акбузат

Каустик — Скиф

10 мая

Каустик — СГАУ-Саратов

Скиф — Акбузат

16 мая

СГАУ-Саратов — Скиф

Акбузат — Каустик

Напомним, что команда, которая финиширует на последней строчке турнирной таблицы, покинет Суперлигу, а коллективы, которые закончат предстоящий этап соревнований на 10-й и 11-й позициях, проведут переходные матчи против второй и третьей команд высшей лиги за право участия в элитном дивизионе в сезоне-2024/25.