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ФГР утвердила календарь мужского чемпионата для команд, борющихся за 9-12 места

ФГР утвердила календарь мужского чемпионата для команд, борющихся за 9-12 места
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Федерация гандбола России огласила сроки проведения матчей финального этапа мужской Суперлиги в играх за 9-12 места.

Финальный этап. Игры за 9-12 места

16 апреля

  • СГАУ-Саратов — Каустик
  • Акбузат — Скиф

21 апреля

  • Скиф — СГАУ-Саратов

22 апреля

  • Каустик — Акбузат

28 апреля

  • Акбузат — СГАУ-Саратов

29 апреля

  • Скиф — Каустик

4 мая

  • СГАУ-Саратов — Акбузат
  • Каустик — Скиф

10 мая

  • Каустик — СГАУ-Саратов
  • Скиф — Акбузат

16 мая

  • СГАУ-Саратов — Скиф
  • Акбузат — Каустик

Напомним, что команда, которая финиширует на последней строчке турнирной таблицы, покинет Суперлигу, а коллективы, которые закончат предстоящий этап соревнований на 10-й и 11-й позициях, проведут переходные матчи против второй и третьей команд высшей лиги за право участия в элитном дивизионе в сезоне-2024/25.

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