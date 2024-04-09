ФГР утвердила календарь мужского чемпионата для команд, борющихся за 9-12 места
Федерация гандбола России огласила сроки проведения матчей финального этапа мужской Суперлиги в играх за 9-12 места.
Финальный этап. Игры за 9-12 места
16 апреля
- СГАУ-Саратов — Каустик
- Акбузат — Скиф
21 апреля
- Скиф — СГАУ-Саратов
22 апреля
- Каустик — Акбузат
28 апреля
- Акбузат — СГАУ-Саратов
29 апреля
- Скиф — Каустик
4 мая
- СГАУ-Саратов — Акбузат
- Каустик — Скиф
10 мая
- Каустик — СГАУ-Саратов
- Скиф — Акбузат
16 мая
- СГАУ-Саратов — Скиф
- Акбузат — Каустик
Напомним, что команда, которая финиширует на последней строчке турнирной таблицы, покинет Суперлигу, а коллективы, которые закончат предстоящий этап соревнований на 10-й и 11-й позициях, проведут переходные матчи против второй и третьей команд высшей лиги за право участия в элитном дивизионе в сезоне-2024/25.
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