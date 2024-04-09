«Жизнь началась в воде». Сальников — о превосходстве плавания над футболом

Президент Российской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что плавание должно быть на первом месте по популярности, потому что жизнь началась в воде.

«С одной стороны, радует тот факт, что плавание признано вторым в стране, но объективно оно заслуживает первого места. Если вам это покажется шуткой, то давайте вспомним, что жизнь началась в воде и воды на земле значительно больше, чем суши», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг самых популярных видов спорта в стране. Самым массовым видом спорта остаётся футбол — 3,408 млн человек занимаются именно им, на втором месте плавание — 2,764 млн. Также в топ-5 входит волейбол, лёгкая атлетика и баскетбол.

Отметим, что количество россиян, которые занимаются спортом в целом, возросло более чем на 5 млн — до 75,729 млн.