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Екатерина Лагно победила Рамешбабу Вайшали в 6-м туре турнира претенденток

Екатерина Лагно победила Рамешбабу Вайшали в 6-м туре турнира претенденток
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Завершился матч шестого тура турнира претенденток, проходящего в Торонто (Канада), в котором российская шахматистка и гроссмейстер Екатерина Лагно одержала победу над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. Россиянка в этой встрече играла чёрными фигурами.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 6-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Вайшали - Екатерина Лагно
10 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Рамешбабу Вайшали
Окончено
0:1
Екатерина Лагно

Благодаря победе над Рамешбабу Вайшали Екатерина Лагно сохранит лидерство в турнирной таблице. Такое же количество очков, как у россиянки, может быть только у китаянки Тань Чжунъи в случае победы спортсменки над украинкой Анной Музычук.

Ещё идут три из четырёх матчей шестого тура турнира претенденток. Итоговые позиции спортсменок в турнирной таблице станут известны позднее.

Напомним, ранее Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Прямо сейчас продолжается матч Александры Горячкиной и болгарки Нургюл Салимовой.

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