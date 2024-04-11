Турнир претенденток — 2024: результаты игрового дня 10 апреля

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Завершились все матчи шестого тура на Турнире претенденток – 2024, который проходит в Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) – 0:1

Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай) – 0:1

Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина) – 1:0

Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина – 0:1 (Россия).

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».