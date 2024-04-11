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Горячкина — о победе над Салимовой: я пока делаю всё, что могу. Туров ещё много

Горячкина — о победе над Салимовой: я пока делаю всё, что могу. Туров ещё много
Александра Горячкина
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Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала победную встречу с болгарским гроссмейстером Нургюл Салимовой в рамках Турнира претенденток — 2024. Партия состоялась 10 апреля.

«В целом для меня несложно было играть. Только долго. Почему-то партия для соперницы вообще не сложилась. Туров ещё много. Я пока делаю всё, что могу.

Удалось ли мне увидеть солнечное затмение в выходной день? Мне удалось посмотреть много вариантов подготовки (смеётся)», — отметила гроссмейстер в интервью пресс-службе ФИДЕ.

Ранее Горячкина обыграла Анну Музычук (Украина) и сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Лэй Тинцзе (Китай), Рамешбабу Вайшали (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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