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В Японии скончался сумоист Акэбоно, который первым из иностранцев получил ранг ёкодзуна

В Японии скончался сумоист Акэбоно, который первым из иностранцев получил ранг ёкодзуна
Акэбоно Таро
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В Японии в возрасте 54 лет скончался бывший профессиональный сумоист Акэбоно Таро, который первым из иностранцев был удостоен высшего в этом виде спорта ранга ёкодзуна. Это произошло в 1993 году.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщило японское информационного агентство Kyodo.

Акэбоно (настоящее имя Чад Роуэн) 11 раз становился обладателем Кубка императора. Спортсмен родился в 1969 году на острове Гавайи. Его рост составлял 204 см, а максимальный вес — 230 кг. Акэбоно Таро популяризировал восточное единоборство в 90-е годы прошлого века. Уже в 2001 году сумоист завершил профессиональную карьеру и стал тренером. На его счету также выступления в смешанных единоборствах и кикбоксинге.

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