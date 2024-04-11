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Субботина: решение о завершении карьеры приняла после Спартакиады

Субботина: решение о завершении карьеры приняла после Спартакиады
Варвара Субботина
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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина прокомментировала решение о завершении спортивной карьеры.

«Это решение я приняла почти сразу после Спартакиады. Я тешила себя надеждами, что смогу вернуться, но Татьяну Евгеньевну готовила к тому, что мне нужна будет замена. Ещё перед Спартакиадой был отбор на Круглом, и стало понятно, что вместо меня в дуэт встанет Майя Дорошко. Были разговоры, вернуться или нет, но я настояла на своём, решила, что моя карьера завершена.

Я прекрасно понимаю, что это (23 года. — Прим. «Чемпионата») очень ранний возраст. К сожалению, моя спортивная карьера сложилась именно так», — сказала синхронистка «Матч ТВ».

Российская синхронистка не смогла принять участие в летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в 2021 году из-за проблем с барабанной перепонкой. В прошлом году Субботина перенесла операцию на стопе.

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