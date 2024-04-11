Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина завершила карьеру

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина завершила карьеру
Комментарии

Татьяна Данченко, тренер четырёхкратной чемпионки мира по синхронному плаванию Варвары Субботиной, сообщила о завершении профессиональной карьеры 23-летней спортсменки. Тренер подчеркнула, что решение синхронистки завершить карьеру не стало для неё неожиданным.

«Варвара завершила карьеру. Она не выступает уже два года, так что для меня это не стало неожиданностью. Я давно это уже знала», — приводит слова Данченко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. В 2021 году российская синхронистка не смогла принять участие в летних Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за проблем с барабанной перепонкой. В прошлом году Субботина перенесла операцию на стопе.

Материалы по теме
Шишкина высказалась о переименовании синхронного плавания в артистическое
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android