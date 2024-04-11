Субботина рассказала, что жалеет о непопадании на Олимпиаду в Токио

Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала, что жалеет о том, что не приняла участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Она также отметила, что её профессиональная карьера сложилась хорошо.

«Я считаю, что у меня очень хорошо сложилась карьера, хотя я не дошла до главной цели — Олимпиады. Но многие помнят мои выступления. Сейчас мы проводим мастер-классы на шоу, делимся своими секретами, и детки приходят, смотрят горящими глазами. Это очень приятно.

Жалею ли я о том, что осталась без Игр в Токио? Я об этом жалела сразу после, и уже была мысль, что, наверное, я дальше не смогу перебороть себя и тренироваться. Постаралась найти в себе силы на год. На год мне хватило, но дальше уже нет. Жалею, что не было той Олимпиады, но по-другому быть, наверное, и не могло», — сказала спортсменка «Матч ТВ».

11 сентября стало известно, что Субботина завершила карьеру. Синхронистка является четырёхкратной чемпионкой мира.