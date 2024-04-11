Лагно подвела итоги первой для себя победной партии на Турнире претенденток — 2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно подвела итоги поединка в рамках Турнира претенденток — 2024 в Торонто (Канада). В 6-м туре соревнований россиянка одержала победу над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

«Думаю, что, когда она взяла на b4, её позицию было уже не удержать. Наверное, было уже проиграно. Может быть, ей следовало сыграть что-то вроде ладья на e3, тогда была бы борьба», — сказала спортсменка в интервью пресс-службе ФИДЕ.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

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