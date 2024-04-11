Матыцин: более 50 стран подтвердили своё участие в Играх БРИКС в Казани

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что представители более 50 стран мира подтвердили своё участие в предстоящих Играх БРИКС. Матыцин подчеркнул, что введение новых форматов соревнований в России не направлено на создание альтернатив международным турнирам.

«Как только начался период санкций, мы разработали систему контрмер для создания других форматов. Как показали игры стран СНГ, это правильный путь. Подчеркну, что мы не ставим задачу по созданию альтернатив, не надо воспринимать нас как угрозу. Россия имеет право на свой путь. Главное для нас — национальные приоритеты. Могу сказать, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили своё участие. Будет больше 25 видов спорта», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.