Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Матыцин: более 50 стран подтвердили своё участие в Играх БРИКС в Казани

Матыцин: более 50 стран подтвердили своё участие в Играх БРИКС в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что представители более 50 стран мира подтвердили своё участие в предстоящих Играх БРИКС. Матыцин подчеркнул, что введение новых форматов соревнований в России не направлено на создание альтернатив международным турнирам.

«Как только начался период санкций, мы разработали систему контрмер для создания других форматов. Как показали игры стран СНГ, это правильный путь. Подчеркну, что мы не ставим задачу по созданию альтернатив, не надо воспринимать нас как угрозу. Россия имеет право на свой путь. Главное для нас — национальные приоритеты. Могу сказать, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили своё участие. Будет больше 25 видов спорта», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Материалы по теме
Игры БРИКС будут проводиться с той же инфраструктурой, что и Игры будущего
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android