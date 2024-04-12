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Легенда НФЛ Том Брэди допустил, что может вернуться в профессиональный спорт

Легенда НФЛ Том Брэди допустил, что может вернуться в профессиональный спорт
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Семикратный победитель Супербоула НФЛ Том Брэди допустил, что вновь может вернуться в лигу, причём не обязательно в статусе игрока.

Напомним, Брэди, по своим словам, «навсегда» завершил карьеру после сезона-2022/2023. До этого Том уже объявлял об уходе из спорта 1 февраля 2022 года, но через 40 дней передумал и вернулся.

«Я не против. Не знаю, позволят ли мне стать владельцем команды НФЛ», — приводит слова 46-летнего Брэди Daily Mail со ссылкой на эфир DeepCut.

«Я всегда буду в хорошей форме. Я всегда смогу бросать мяч. Попробовать вернуться в стиле Майкла Джордана – не знаю, позволят ли мне это, но я был бы не против», — добавил Брэди.

С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2020 года он выступал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс».

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