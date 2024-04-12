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Горячкина сыграла вничью с Чжунъи в седьмом туре на Турнире претенденток

Горячкина сыграла вничью с Чжунъи в седьмом туре на Турнире претенденток
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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в седьмом туре на Турнире претенденток – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 7-й тур, Торонто, Канада
Александра Горячкина - Тань Чжунъи
11 апреля 2024, четверг. 21:45 МСК
Александра Горячкина
Окончено
1/2:1/2
Тань Чжунъи

Напомним, ранее Горячкина обыграла Анну Музычук (Украина) и Нюргул Салимову (Болгария) и сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Лэй Тинцзе (Китай), Рамешбабу Вайшали (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

На данный момент Горячкина занимает второе место в турнирной таблице.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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