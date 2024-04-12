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Лагно в шестой раз за семь матчей сыграла вничью на Турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой на Турнире претенденток.

Отметим, для Лагно на турнире это шестая ничья. Единственную на данный момент победу россиянка одержала в матче с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Лагно занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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