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Лагно в шестой раз за семь матчей сыграла вничью на Турнире претенденток

Лагно в шестой раз за семь матчей сыграла вничью на Турнире претенденток
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой на Турнире претенденток.

Монреаль. 3-й круг
08 августа 2013, четверг. 23:00 МСК
Томаш Бердых
6
Чехия
Томаш Бердых
Т. Бердых
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		2 7 7
         
Вашек Поспишил
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил

Отметим, для Лагно на турнире это шестая ничья. Единственную на данный момент победу россиянка одержала в матче с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Лагно занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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