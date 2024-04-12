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В допинг-пробе вратаря сборной Швейцарии по гандболу обнаружили следы метамфетамина

В допинг-пробе вратаря сборной Швейцарии по гандболу обнаружили следы метамфетамина
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В допинг-пробе вратаря сборной Швейцарии по гандболу и ГК «Магдебург» Николы Портнера были обнаружены следы метамфетамина, который превышает допустимые значения. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

Уточняется, что 30-летний голкипер отстранён от тренировок и матчей с командой из-за разбирательства в связи с полученными результатами допинг-теста. Сам спортсмен отметил, что не нарушал антидопинговых правил, а также подчеркнул, что намерен доказать это.

«Дорогие болельщики. Мне сообщили, что мой тест имеет результат, отличающийся от нормы, поэтому начата процедура обработки результатов. Эта информация меня глубоко потрясла. Я сожалею о сложившейся ситуации и сделаю всё, что в моих силах, чтобы продемонстрировать, что я не нарушал никаких антидопинговых правил. Надеюсь на ваше понимание, так как пока не могу делать никаких заявлений по этому поводу», — написал Портнер в социальных сетях.

Никола Портнер выступал за сборную Швейцарии на чемпионате Европы 2020 года.

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