Левитин: надо посмотреть, как тратятся 550 млрд рублей на физическую культуру и спорт

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что необходимо понять, как тратятся 550 млрд рублей, выделяемые из бюджета на физическую культуру и спорт. Речь об этом шла в рамках форума «Мы вместе. Спорт» на заседании комиссии Госсовета.

«По данным, которые мы получили от Счётной палаты РФ и правительства, мы видим, что нам надо в «Законе о спорте» урегулировать вопрос об общественных организациях, некоммерческих организациях. Для этого у нас создана комиссия, которая должна изучить их деятельность. У нас есть поручение президента о том, чтобы минимальная доля расходов на физическую культуру и спорт в консолидированных бюджетах субъектов была не менее 2%. У нас есть представительства на местах всех федераций, зарегистрированных в Министерстве спорта. И есть представительства региональных отделений Олимпийского комитета России, около 50. Мне хотелось бы послушать сегодня представителей федераций, чтобы понять, как происходит взаимодействие в регионах и что нам надо поправить. Это 90% расходов на физическую культуру и спорт. Около 550 млрд рублей в год тратятся субъектами РФ. И нам надо посмотреть, как они тратятся», — сказал помощник президента.