Игроки пляжного «Спартака» прошли предполётную подготовку в Центре подготовки космонавтов

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики игроки пляжного «Спартака» посетили Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и прошли предполётную подготовку. Кадры с экскурсии в телеграм-канале опубликовала пресс-служба команды.

Фото: РФС

Фото: РФС

Фото: РФС

«Место, где человек делает первые шаги перед полётом в космос, завораживает и внушает трепет. Нашим парням трудности тоже не помеха. Пристыковать космический модуль к орбитальной станции? На пляжных стадионах они филигранно исполняют штрафные, снимая паутину с девяток! Испытать перегрузку, сидя в кресле пилота космического корабля? Да как ударить через себя! А о физических тестах и говорить не приходится — игра на песке то ещё испытание для организма. Что ж, вдохновились героями космоса. А теперь пора пристегнуться, пункт назначения — турнир «Весенний Петербург», — сообщается в телеграм-канале клуба.

Ранее стало известно, что семь игроков «Спартака» получили вызов в сборную России.