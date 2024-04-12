В Махачкале выявили хищение при капремонте стадиона, который носил имя Елены Исинбаевой

Следственный комитет выявил хищение на сумму более 4,4 миллиона рублей при капитальном ремонте стадиона в Махачкале, который носил имя двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств, предназначенных для капитального ремонта стадиона в Махачкале. По версии следствия, должностные лица ГБУ Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» и руководители ООО «АВИС» внесли в отчётные документы ложные сведения об объёмах и стоимости выполненных работ, указав в них завышенные объёмы на общую сумму более 4,4 миллиона рублей», – говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что был причинён ущерб республиканскому бюджету.