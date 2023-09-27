В России вновь жёстко критикуют Исинбаеву — за удаление фото с Путиным. Может, хватит?

В конце сентября обсуждение темы Исинбаевой пошло на новый виток.

О том, что прославленная спортсменка решила отказаться от госнаград и отречься от связи с ЦСКА, всё было проговорено несколько недель назад. Казалось бы, точка в обсуждениях поставлена. Но тему продолжили.

Всё снова закрутилось, когда кто-то заметил, что Исинбаева удалила совместную фотографию с Владимиром Путиным. Публикация была датирована 17 ноября 2017 года, когда спортсменка присоединилась к Putin Team.

Комментировать всё это пришлось даже пресс-секретарю президента.

«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»

С порцией яркой критики выступила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотёрла, а майор – это всё номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих. Не пыталась и никогда не пойму её. Да, это её выбор, но я её не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это ещё более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живёт в своей Испании, или где она там живёт? И радуется жизни там теперь», – цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Несомненно, Елена Валерьевна высказалась жёстко. На это она имеет полное право. Равно как и те, кто её поддержали, например, депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Политик отметил, что глава лыжной федерации во многом права.

Но надо же смотреть на ситуацию комплексно. Не секрет, что действующие российские спортсмены, горящие желанием выступать за страну, нет-нет, а подчищают порой свои соцсети, чтобы их допустили на мировые старты.

Но говорить об этом никому не выгодно.

При этом Исинбаева уже вряд ли получает зарплату где-то в России. А эти действующие спортсмены пользуются всеми благами. Им-то что скажем?

Отстаньте от Исинбаевой!

Да и, честно признаться, эта тема порядком надоела.

Сколько можно обсуждать Исинбаеву? Своих проблем не хватает?

Но нет, это святое дело. Каждое критическое высказывание принесёт баллы в рейтинги всем спикерам, которые о ней нелестно отзываются. Обязательно будет масса хвалебных комментариев и лайков. Они сейчас в цене.

Сразу скажу: я не полечу на Тенерифе чартером и не буду загорать на прекрасных пляжах Атлантики. А Исинбаева не заплатит за эту колонку ни мне, ни моим коллегам. Нам и в осенней Москве хорошо.

Елена Исинбаева Фото: РИА Новости

Предложение одно: давайте обсуждать другие, более важные вещи.

Можно обсудить, например, развитие детско-юношеского спорта в условиях тотального бана. В тех же лыжах нужно попытаться вернуть хотя бы юниоров на международные старты. А что по трансляциям с летнего чемпионата страны по лыжным гонкам в Малиновке? У нас там всё хорошо? А на первенстве России по биатлону в Уфе, где юным спортсменам не хватает лыжероллеров?

Понять и отпустить

А сейчас пофилософствуем.

Да, жить в нашем постоянно меняющемся и достаточно агрессивном мире непросто. И хорошо, что, помимо сплетен, у нас есть музыка, танцы, книги…

Так вот, Харпер Ли в своем произведении «Убить пересмешника» написала:

«Почти все люди хорошие, Глазастик, когда их в конце концов поймёшь».

Так давайте же поймём Елену Исинбаеву. Ведь понять – это не значит принять, не значит, что нужно мыслить и делать так же. Многие, кто не согласен с её позицией, так и останутся несогласными. Но они хотя бы начнут жить своей жизнью, а не обсуждать поступок давно реализовавшего себя человека.

Исинбаева своё сполна получила. За счёт своего таланта и трудолюбия она смогла обустроить свою жизнь. Да, не в России. Да, кажется, наговорила лишнего. Но зла стране и соотечественникам она не желала.

И что толку теперь зачислять её в «чужие» и нещадно клеймить?

Давайте лучше подумаем, почему у нас в той же лёгкой атлетике за десять лет так и не появилось новой Исинбаевой, не замечающей сопротивления, легко переписывающей рекорды и влюбляющей в себя фанатов по всему миру.

И что надо сделать, чтобы она появилась и мы заговорили о спорте.