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Лагно сыграла вничью с Горячкиной в восьмом туре Турнира претенденток

Лагно сыграла вничью с Горячкиной в восьмом туре Турнира претенденток
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной в восьмом туре Турнира претенденток.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 8-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Александра Горячкина
13 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1/2:1/2
Александра Горячкина

Напомним, в первом круге встреча Лагно и Горячкиной также завершилась вничью.

Отметим, для Лагно на турнире это седьмая ничья. Единственную на данный момент победу Лагно одержала в матче с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. Горячкина, в свою очередь, одержала две победы и шесть раз сыграла вничью.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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