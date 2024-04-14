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Турнир претенденток — 2024: расписание дня 14 апреля

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, состоится девятый раунд Турнира претенденток по шахматам – 2024. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все игры начнутся в 21:30 мск.

  • Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)
  • Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия)

Турнир продолжится до 23 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка.

Напомним, первую путёвку на турнир претендентов получает действующий вице-чемпион мира. Следующие три квоты забирают победитель и призёры Кубка мира. Ещё две путёвки завоёвывают финалисты Grand Swiss.

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