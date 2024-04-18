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15-летняя Ксения Мишарина установила ещё один юношеский рекорд на чемпионате России — 2024

15-летняя Ксения Мишарина установила ещё один юношеский рекорд на чемпионате России — 2024
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В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 1500 метров вольным стилем в рамках чемпионата России – 2024. Его выиграла 15-летняя Ксения Мишарина, установив новый юношеский рекорд России. Мишарина финишировала с результатом 16 минут 6,09 секунды, что на 7,04 секунды быстрее предыдущего рекорда, который держался с 22 июля 2003 года и был установлен Региной Сыч.

Плавание. Чемпионат России. Женщины. 1500 метров вольным стилем. Финал

1. Ксения Мишарина – 16.06,09 секунды.
2. Софья Дьякова – 16.25,63.
3. Полина Козякина – 16.28,85.
4. Арина Пантина – 16.35,64.
5. Арианда Фролова – 16.45,59.

Отметим, что ранее Мишарина выиграла ЧР на дистанции 800 метров вольным стилем, также установив рекорд.

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