Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы». Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Основные выдержки из закона:

— Игры будут проводиться за счёт средств федерального бюджета, бюджета субъектов, местного бюджета, целевых отчислений от азартных игр, перечисленных организатору спортивного соревнования;

— исключается показ рекламы алкоголя в ходе Игр и запрещается его продажа;

— не будет проводиться реклама букмекерских контор;

— для иностранных граждан-участников соревнований будет введен упрощённый визовый режим;

— участники и организаторы турнира будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС (призовые, стоимость оплаты питания, проезда, проживания, спортивного оборудования, спортивной формы).

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.