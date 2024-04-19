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Хикару Накамура назвал «рецепт победы» в Турнире претендентов — 2024

Хикару Накамура назвал «рецепт победы» в Турнире претендентов — 2024
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Американский гроссмейстер Хикару Накамура на пресс-конференции после выигранной партии в 12-м туре против француза Алирезы Фируджи назвал «рецепт победы» в Турнире претендентов — 2024, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, за два дня до окончания турнира американец делит первое место с Яном Непомнящим (Россия) и Гукешем Доммараджу (Индия).

«Знаю ли я рецепт победы в турнире? Хорошо играть в шахматы. Не сходить с ума… Я имею в виду, что немного сошёл с ума в партии против Фируджи, но, к счастью, всё равно остался с преимуществом. Главный рецепт победы — не терять контроль над собой», — приводит слова Накамуры пресс-служба ФИДЕ.

Отметим, что завтра, 20 апреля, в 13-м туре американец встретится с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Хикару Накамура
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Хикару Накамура
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