Хикару Накамура назвал «рецепт победы» в Турнире претендентов — 2024

Американский гроссмейстер Хикару Накамура на пресс-конференции после выигранной партии в 12-м туре против француза Алирезы Фируджи назвал «рецепт победы» в Турнире претендентов — 2024, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, за два дня до окончания турнира американец делит первое место с Яном Непомнящим (Россия) и Гукешем Доммараджу (Индия).

«Знаю ли я рецепт победы в турнире? Хорошо играть в шахматы. Не сходить с ума… Я имею в виду, что немного сошёл с ума в партии против Фируджи, но, к счастью, всё равно остался с преимуществом. Главный рецепт победы — не терять контроль над собой», — приводит слова Накамуры пресс-служба ФИДЕ.

Отметим, что завтра, 20 апреля, в 13-м туре американец встретится с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.