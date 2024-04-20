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Гукеш Доммараджу высказался о возможной победе в турнире претендентов — 2024

Гукеш Доммараджу высказался о возможной победе в турнире претендентов — 2024
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Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу на пресс-конференции после выигранной партии в 12-м туре против Ниджата Абасова из Азербайджана высказался о своей возможной победе в Турнире претендентов — 2024, который до 23 апреля проходит в Торонто (Канада). Напомним, за два дня до окончания турнира индийский шахматист делит первое место с Яном Непомнящим (Россия) и Хикарой Накамурой (США).

«Каким будет решающий фактор для выигрыша этого турнира? Выиграет тот, кто будет играть в шахматы на действительно высоком уровне и сможет сохранить сосредоточенность», — приводит слова Гукеша пресс-служба ФИДЕ.

Напомним, в 13-м и 14-м турах основные лидеры встретятся между собой и разыграют победу по итогам партий.

Гукеш Доммараджу сыграет с Алирезой Фируджей, а в последнем туре — с Хикарой Накамурой.

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