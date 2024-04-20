Президент ФШР высказался о проведении чемпионата азиатских городов в Ханты-Мансийске

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов объяснил, почему командный чемпионат азиатских городов по шахматам, который с 20 по 30 апреля проходит в Ханты-Мансийске, проводится именно в этом городе. По мнению специалиста, это место славится своими шахматными традициями, так как здесь проходили командные международные соревнования, в том числе Всемирная шахматная олимпиада 2010 года.

«Мы очень рады и гордимся тем, что Азиатская шахматная федерация (ACF) доверила нам провести турнир с такой давней историей. Командный чемпионат азиатских городов ведёт своё начало с 1979 года, а в этом году впервые пройдёт в России. И это будет первое соревнование азиатского шахматного календаря после исторического перехода ФШР в ACF. Ханты-Мансийск славится своими шахматными традициями и прекрасной организацией турниров: там проходили все крупнейшие соревнования, включая Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионаты и кубки мира. Поэтому я уверен, что командный чемпионат азиатских городов пройдёт на высшем уровне. Желаю удачи российским командам», — приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, в 2023 года Федерация шахмат России приняла решение о переходе из Европы в Азию.