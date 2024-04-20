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Командный чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске

Командный чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске
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Сегодня, 20 апреля, в Ханты-Мансийске начался командный чемпионат азиатских городов по шахматам, который продлится до 30 апреля. Отметим, что это первое официальное соревнование азиатского шахматного календаря, которое пройдёт в России.

«На турнир, помимо России, которая выставила четыре команды, заявились ещё 10 стран. Это Малайзия, Непал, Ирак, Иран, Казахстан, Йемен, Шри-Ланка, Палестина, Оман и Монголия. В мае 2023 года Федерация шахмат Югры первой из спортивных федераций нашей страны осуществила исторически значимый переход в Азиатскую шахматную федерацию», — приводит слова сотрудника департамента внутренней политики Югры ТАСС.

Напомним, в феврале 2023 года наблюдательный совет Федерации шахмат России принял решение о переходе из Европы в Азию. С мая того же года ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в Азиатскую шахматную федерацию.

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