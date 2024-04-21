Екатерина Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток — 2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно ответила на вопрос о том, важно ли ей занять третье место на турнире претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

«Я всё ещё борюсь за третье место в турнире. Важно ли будет для меня занять это место? Конечно, это лучше, чем ничего. Просто не надо упускать возможности, которые имеешь во время партии», — приводит слова Лагно пресс-служба ФИДЕ.

Отметим, что сегодня, 21 апреля, в последнем 14-м туре россиянка встретится с Рамешбабу Вайшали из Индии.

На данный момент Лагно и Вайшали делят третье место с россиянкой Александрой Горячкиной и Хампи Конеру из Индии, имея в своём активе по 6.5 очков. Лидером турнира является Тань Чжунъи из Китая.