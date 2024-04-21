Екатерина Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток — 2024
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Российская шахматистка Екатерина Лагно ответила на вопрос о том, важно ли ей занять третье место на турнире претенденток — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.
«Я всё ещё борюсь за третье место в турнире. Важно ли будет для меня занять это место? Конечно, это лучше, чем ничего. Просто не надо упускать возможности, которые имеешь во время партии», — приводит слова Лагно пресс-служба ФИДЕ.
Отметим, что сегодня, 21 апреля, в последнем 14-м туре россиянка встретится с Рамешбабу Вайшали из Индии.
Шахматы. Турнир претенденток 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Екатерина Лагно - Рамешбабу Вайшали
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Рамешбабу Вайшали
На данный момент Лагно и Вайшали делят третье место с россиянкой Александрой Горячкиной и Хампи Конеру из Индии, имея в своём активе по 6.5 очков. Лидером турнира является Тань Чжунъи из Китая.
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